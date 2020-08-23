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  • Rýchle a hladké oholenie
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  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
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  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie
  • Rýchle a hladké oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 5000Pánsky elektrický holiaci strojček pre suché holenie

S5510/45

4.7
| (191) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchle a hladké oholenie
Holiaci strojček série 5000 dodá vašej rannej rutine rýchlosť vďaka systému čepelí MultiPrecision a plne umývateľným hlavám.
Zobraziť všetky výhody
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

O 20 % viac výkonu*

Rýchle a hladké oholenie

  • Systém čepelí MultiPrecision

  • Hlavy Flex s otáčaním v piatich smeroch

  • Presný zastrih. a zastrih. chĺp. v nose

Husté časti brady oholíte lepšie vďaka výkonnosti vyššej o 20 %

Husté časti brady oholíte lepšie vďaka výkonnosti vyššej o 20 %

Rýchlejšie oholenie hustých častí brady vďaka výkonnosti vyššej o 20 % pri aktivácii režimu Turbo+.

Čepele zdvihnú a rýchlo oholia dlhé a krátke chĺpky

Čepele zdvihnú a rýchlo oholia dlhé a krátke chĺpky

Získajte rýchle a hladké oholenie. Náš systém čepelí MultiPrecision nadvihne a oholí všetky chĺpky a zostávajúce strnisko a to všetko len niekoľkými ťahmi.

Hlavy sa otáčajú v 5 smeroch pre rýchle a hladké oholenie

Hlavy sa otáčajú v 5 smeroch pre rýchle a hladké oholenie

Hlavy Flex s otáčaním v 5 smeroch s 5 nezávislými pohybmi zaisťujú blízky kontakt s pokožkou pre rýchle a hladké oholenie dokonca aj v oblasti krku a čeľuste.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612378

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

191

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

2

23/08/2020

Slovensko

Slovensko

Philips Shaver series 5000 (5530/06)

Veľmi kvalitné oholenie, po oholení je hladká tvár bez podráždenia. Veľmi sami páči možnosť umývania pod vodou. Aktuálne sa radšej holím s týmto strojčekom ako so žiletkou.

Výhody

tichý chod strojčeka, funkcia turbo, rýchle nabíjanie, kvalita spracovania výrobku

Nevýhody

nie je možné kúpiť novú komplet hlavu, iba samotné frézky, v balení nebol cestovný kožený obal ako pri starších stojčekoch, pri zapojení do siete sa nedá používať

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5530/06 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5530/06 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

07/08/2020

Slovensko

Slovensko

prijemne holenie

Holenie je prijemne s dobrym uchopenim v ruke. Kvalita vyrobku s porovnanim ceny je zaruka dobrej kupy.

Výhody

kvalita holenia a tvaru

Nevýhody

neviem o ziadnom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5100/06 Pánsky elektrický holiaci strojček pre suché holenie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5100/06 Pánsky elektrický holiaci strojček pre suché holenie

15/11/2018

Slovensko

Slovensko

veľmi dobrý čo do pomeru ceeny ceny a výkonu

som úplne spokojne ako holí , ma turbo otáčky .. smart clean čistí maže , a tekutina (gel ) v ňom pri holení každé 2-3 dni vydrží aj niekoľko mesiacov ( mám už 4 mesiac ) , dostupné su rôzne príslušenstvá kefka na masáž tváre ak ju používate s peelingovým krémom, spolu so zastrihačom chlpov je na nezaplatenie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5572/10 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5572/10 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. O 20 % viac výkonu – v porovnaní bez použitia režimu Turbo+