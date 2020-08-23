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  • Čisté, hladké a rýchle oholenie
  • Čisté, hladké a rýchle oholenie
  • Čisté, hladké a rýchle oholenie
  • Čisté, hladké a rýchle oholenie
  • Čisté, hladké a rýchle oholenie
  • Čisté, hladké a rýchle oholenie
  • Čisté, hladké a rýchle oholenie
  • Čisté, hladké a rýchle oholenie
  • Čisté, hladké a rýchle oholenie
  • Čisté, hladké a rýchle oholenie
  • Čisté, hladké a rýchle oholenie
  • Čisté, hladké a rýchle oholenie
  • Čisté, hladké a rýchle oholenie
  • Čisté, hladké a rýchle oholenie
  • Čisté, hladké a rýchle oholenie
  • Čisté, hladké a rýchle oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 5000El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

S5530/06

4.5
| (629) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Čisté, hladké a rýchle oholenie
Holiaci strojček série 5000 dodá vašej rannej rutine rýchlosť vďaka systému čepelí MultiPrecision a kompletne umývateľným hlavám.
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Čisté, hladké a rýchle oholenie

  • Systém čepelí MultiPrecision

  • Hlavy Flex s otáčaním v piatich smeroch

  • Presný zastrihávač SmartClick

Hlava so zaobleným profilom jemne kĺže po pokožke

Hlava so zaobleným profilom jemne kĺže po pokožke

Hladké oholenie bez poškriabania a porezania. Systém čepelí MultiPrecision s hlavou so zaobleným profilom sa jemne kĺže po tvári, pričom chráni vašu pokožku.

Pohodlné, suché alebo osviežujúce mokré oholenie so systémom Aquatec

Pohodlné, suché alebo osviežujúce mokré oholenie so systémom Aquatec

Vyberte si vami preferovaný spôsob holenia. Vďaka systému AquaTec Wet & Dry si môžete vybrať rýchle, ale pohodlné holenie nasucho. Alebo sa môžete holiť namokro – s gélom či penou – ba dokonca aj pod sprchou.

Husté časti brady oholíte lepšie vďaka výkonnosti vyššej o 20 %

Husté časti brady oholíte lepšie vďaka výkonnosti vyššej o 20 %

Rýchlejšie oholenie hustých častí brady vďaka výkonnosti vyššej o 20 % pri aktivácii režimu Turbo+.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

629

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

23/08/2020

Slovensko

Slovensko

Philips Shaver series 5000 (5530/06)

Veľmi kvalitné oholenie, po oholení je hladká tvár bez podráždenia. Veľmi sami páči možnosť umývania pod vodou. Aktuálne sa radšej holím s týmto strojčekom ako so žiletkou.

Výhody

tichý chod strojčeka, funkcia turbo, rýchle nabíjanie, kvalita spracovania výrobku

Nevýhody

nie je možné kúpiť novú komplet hlavu, iba samotné frézky, v balení nebol cestovný kožený obal ako pri starších stojčekoch, pri zapojení do siete sa nedá používať

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5530/06 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5530/06 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

07/08/2020

Slovensko

Slovensko

prijemne holenie

Holenie je prijemne s dobrym uchopenim v ruke. Kvalita vyrobku s porovnanim ceny je zaruka dobrej kupy.

Výhody

kvalita holenia a tvaru

Nevýhody

neviem o ziadnom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5100/06 Pánsky elektrický holiaci strojček pre suché holenie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5100/06 Pánsky elektrický holiaci strojček pre suché holenie

15/11/2018

Slovensko

Slovensko

veľmi dobrý čo do pomeru ceeny ceny a výkonu

som úplne spokojne ako holí , ma turbo otáčky .. smart clean čistí maže , a tekutina (gel ) v ňom pri holení každé 2-3 dni vydrží aj niekoľko mesiacov ( mám už 4 mesiac ) , dostupné su rôzne príslušenstvá kefka na masáž tváre ak ju používate s peelingovým krémom, spolu so zastrihačom chlpov je na nezaplatenie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5572/10 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 5000 S5572/10 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. Chráni 10-krát lepšie oproti štandardnej čepeli – test bol vykonaný v Nemecku v roku 2015, po 21-dennej aklimatizácii

  2. O 20 % viac výkonu – v porovnaní bez použitia režimu Turbo+