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  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
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  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke
  • Výkonné holenie, jemné k pokožke

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 5000Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S5589/38

4.6
| (1337) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Výkonné holenie, jemné k pokožke
Holiaci strojček Philips série 5000 sa postará o výkonné holenie a teraz pri jednom ťahu zastrihne ešte viac vlasov*. Je vybavený pokročilou technológiou SkinIQ, sníma a prispôsobuje sa hustote vlasov pre ešte príjemnejší pocit pohodlia vašej pokožky.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

s technológiou SkinIQ

Výkonné holenie, jemné k pokožke

  • Čepele SteelPrecision

  • Snímač Power Adapt

  • Flexibilné hlavy 360-D

  • Integrovaný výklopný zastrihávač

Lepší výkon holenia v každom ťahu

Lepší výkon holenia v každom ťahu

45 výkonných a zároveň jemných samoostriacich sa čepelí SteelPrecision na tomto holiacom strojčeku Philips vykoná až 90 000 pohybov za minútu, na jeden ťah oholí viac chlpov** pre čistú a pohodlnú úpravu.

Dostatočne výkonný holiaci strojček na skrotenie brady

Dostatočne výkonný holiaci strojček na skrotenie brady

Elektrický holiaci strojček má inteligentný snímač tvárového ochlpenia, ktorý načítava hustotu ochlpenia 125-krát za sekundu. Technológia sa automaticky adaptuje strihaciemu výkonu, čo umožňuje šetrné holenie bez námahy.

Sleduje obrysy vašej tváre

Sleduje obrysy vašej tváre

Elektrický holiaci strojček Philips má úplne flexibilné hlavy a je navrhnutý tak, aby sledoval obrysy tváre pre dôkladné a pohodlné oholenie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.6

z 5

1337

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

30/05/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

o.k.

o.k.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-05-24

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-05-24

04/05/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

No, proste funguje jak ma

Novy model vymenený po rokoch používania series1000, viditeľne citeľný rozdiel.

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5887/30 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-04-29

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5887/30 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-04-29

15/04/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Stale som verny znacke Philips. Toto je moj treti holiaci strojcek. Je tichy, holi do hladka. Slusna vydrz na baterku.1*

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Series 5000 S5885/10 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. Testované v porovnaní so sériou Philips 3000.