Tento produkt už nie je dostupný
Dokonalo hladké oholenie
Čepele Dual SteelPrecision
Snímač na kontrolu tlaku
Flexibilné hlavy 360-D
Naša patentovaná a jedinečná rotačná technológia Lift & Cut jemne nadvihne chĺpky od korienkov a potom ich presne zastrihne na úrovni pokožky (až 0,00 mm od pokožky) bez toho, aby sa jej čepele vôbec dotkli.
Rotačné holiace strojčeky Philips sú špeciálne navrhnuté tak, aby sa prispôsobili prirodzenému rastu vašich chĺpkov a zachytili chĺpky rastúce v každom smere vďaka čepeliam, ktoré sa otáčajú o 360 stupňov. Oceľové čepele Dual Steel Precision sa môžu pochváliť až 150 000 rezmi za minútu a postarajú sa o mimoriadne hladké oholenie pokožky.
Kľúčom k hladkému oholeniu a ochrane pokožky je použitie správneho tlaku. Pokročilé snímače v holiacom strojčeku snímajú tlak, ktorý vyvíjate, a inovatívny svetelný ukazovateľ vám dá vedieť, ak tlačíte príliš alebo naopak málo. Prináša prispôsobené holenie, ktoré je pre vás ideálne.
4.8
z 5
700
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Joyef66
21/12/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Splnil moje očakávania. Radosť sa holiť. Hladké holenie zakaždým
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
RobertNr
17/07/2024
Slovensko
Overený kupujúci
skvela volba
holi dokonale aj po piatich dnoch vyrastenom "strnisku"
Výhody
kvalitne holenie aj na niekolko dnovom "strnisku"
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Bombaj
27/09/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Vyborny strojcek.
Predtym som mal uz 11-rocny, tiez Philips, ale s tymto sa neda ani porovnat. Vyborne holi uplne na hladko, nemusim uz pouzivat ani ziletku na doholenie.
Výhody
Rychle a hladke oholenie
Nevýhody
Strojcek v stojane je nestabilny, ked pridu upratovacky radsej ho schovam do suplika
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9986/59 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9986/59 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
v porovnaní s predchodcom Philips série 9000
V porovnaní s materiálom bez povrchovej úpravy
*Založené na sérii Philips S7000 a používateľoch aplikácie Philips Shaving v roku 2019
* *Porovnanie nečistôt vzniknutých holením po použití čistiacej tekutiny v kazete v porovnaní s vodou