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  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 9000Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

S9982/55

4.8
| (700) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
Objavte najinteligentnejší holiaci strojček na svete Philips série 9000 s umelou inteligenciou. Vďaka holiacemu systému Lift & Cut holí na úrovni pokožky, zatiaľ čo technológia SkinIQ poskytuje spätnú väzbu o tlaku v reálnom čase a chráni tak vašu pokožku.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Na dokonalo hladké oholenie, aj pri 5-dňovej brade

Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke

  • Dokonalo hladké oholenie

  • Čepele Dual SteelPrecision

  • Snímač na kontrolu tlaku

  • Flexibilné hlavy 360-D

Dokonale hladké oholenie so systémom holenia Lift & Cut

Dokonale hladké oholenie so systémom holenia Lift & Cut

Naša patentovaná a jedinečná rotačná technológia Lift & Cut jemne nadvihne chĺpky od korienkov a potom ich presne zastrihne na úrovni pokožky (až 0,00 mm od pokožky) bez toho, aby sa jej čepele vôbec dotkli.

Chĺpky holia v každom smere vďaka otočným čepeliam, ktoré sa otáčajú o 360 stupňov

Chĺpky holia v každom smere vďaka otočným čepeliam, ktoré sa otáčajú o 360 stupňov

Rotačné holiace strojčeky Philips sú špeciálne navrhnuté tak, aby sa prispôsobili prirodzenému rastu vašich chĺpkov a zachytili chĺpky rastúce v každom smere vďaka čepeliam, ktoré sa otáčajú o 360 stupňov. Oceľové čepele Dual Steel Precision sa môžu pochváliť až 150 000 rezmi za minútu a postarajú sa o mimoriadne hladké oholenie pokožky.

Holenie s využitím optimálneho tlaku vďaka snímaču tlaku Pressure Guard

Holenie s využitím optimálneho tlaku vďaka snímaču tlaku Pressure Guard

Kľúčom k hladkému oholeniu a ochrane pokožky je použitie správneho tlaku. Pokročilé snímače v holiacom strojčeku snímajú tlak, ktorý vyvíjate, a inovatívny svetelný ukazovateľ vám dá vedieť, ak tlačíte príliš alebo naopak málo. Prináša prispôsobené holenie, ktoré je pre vás ideálne.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

700

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

21/12/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Splnil moje očakávania. Radosť sa holiť. Hladké holenie zakaždým

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

17/07/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

skvela volba

holi dokonale aj po piatich dnoch vyrastenom "strnisku"

Výhody

kvalitne holenie aj na niekolko dnovom "strnisku"

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

27/09/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Vyborny strojcek.

Predtym som mal uz 11-rocny, tiez Philips, ale s tymto sa neda ani porovnat. Vyborne holi uplne na hladko, nemusim uz pouzivat ani ziletku na doholenie.

Výhody

Rychle a hladke oholenie

Nevýhody

Strojcek v stojane je nestabilny, ked pridu upratovacky radsej ho schovam do suplika

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9986/59 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9986/59 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. v porovnaní s predchodcom Philips série 9000

  2. V porovnaní s materiálom bez povrchovej úpravy

  3. *Založené na sérii Philips S7000 a používateľoch aplikácie Philips Shaving v roku 2019

  4. * *Porovnanie nečistôt vzniknutých holením po použití čistiacej tekutiny v kazete v porovnaní s vodou