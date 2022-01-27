VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia balenia
  • Záber jedného produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia balenia

Tento produkt už nie je dostupný

Holiace hlavy

SH90/50

5

| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Model SH90 bol nahradený modelom SH91

Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon. Kompatibilné s holiacimi strojčekmi série 9000.

Zobraziť všetky výhody

Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Model SH90 bol nahradený modelom SH91

  • Predaj skončil

  • Môžete si zakúpiť holiacu jednotku SH91

Náhradné holiace hlavy pre holiace strojčeky série 9000

Náhradné holiace hlavy pre holiace strojčeky série 9000

Náhradné holiace hlavy SH90 sú kompatibilné s holiacimi strojčekmi série 9000 (S9xxx), série 8000 (S8xxx), série Star Wars SW9700 a SW6700.

Dokonale nasmeruje chĺpky na hladké oholenie čepeľami V-Track

Dokonale nasmeruje chĺpky na hladké oholenie čepeľami V-Track

Patentované čepele V-Track Precision jemne nasmerujú všetky chĺpky do ideálneho uhla na holenie, dokonca aj priliehajúce chĺpky a chĺpky rôznych dĺžok. To umožní až o 30 % presnejšie holenie pomocou menšieho počtu ťahov, čo zanechá pokožku v dokonalom stave.

Zdvíha chĺpky pre hladšie oholenie

Zdvíha chĺpky pre hladšie oholenie

Hladšie oholenie vďaka dvojčepeľovému systému s funkciou Super Lift & Cut. Prvá čepeľ nadvihne každý chĺpok, zatiaľ čo druhá čepeľ ho jemne odreže pod úrovňou pokožky, aby ste dosiahli skutočne hladké oholenie.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvěle oholeni

Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.

Výhody

Rychlost a kvalita

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

Dátum použitia 2020-01-27

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

Dátum použitia 2020-01-27

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je dobrý a užitečný

S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

Dátum použitia 2021-02-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

Dátum použitia 2021-02-09

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.

Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))

Výhody

lehký a praktický ve všech směrech

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

Dátum použitia 2019-08-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

Dátum použitia 2019-08-09

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky