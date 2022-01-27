Tento produkt už nie je dostupný
Model SH90 bol nahradený modelom SH91
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon. Kompatibilné s holiacimi strojčekmi série 9000.
Predaj skončil
Môžete si zakúpiť holiacu jednotku SH91
Náhradné holiace hlavy SH90 sú kompatibilné s holiacimi strojčekmi série 9000 (S9xxx), série 8000 (S8xxx), série Star Wars SW9700 a SW6700.
Patentované čepele V-Track Precision jemne nasmerujú všetky chĺpky do ideálneho uhla na holenie, dokonca aj priliehajúce chĺpky a chĺpky rôznych dĺžok. To umožní až o 30 % presnejšie holenie pomocou menšieho počtu ťahov, čo zanechá pokožku v dokonalom stave.
Hladšie oholenie vďaka dvojčepeľovému systému s funkciou Super Lift & Cut. Prvá čepeľ nadvihne každý chĺpok, zatiaľ čo druhá čepeľ ho jemne odreže pod úrovňou pokožky, aby ste dosiahli skutočne hladké oholenie.
5.0
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Výhody
Rychlost a kvalita
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
Dátum použitia 2020-01-27
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
Dátum použitia 2020-01-27
Dalis61
09/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek je dobrý a užitečný
S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
Dátum použitia 2021-02-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
Dátum použitia 2021-02-09
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.
Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))
Výhody
lehký a praktický ve všech směrech
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
Dátum použitia 2019-08-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
Dátum použitia 2019-08-09