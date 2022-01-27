Tento produkt už nie je dostupný
Presné čepele V-Track PRO
Kompatibilné so sériou S9000 (S9xxx)
Kompat. s hol. stroj. Star Wars SW97xx
Kompat. s hol. stroj. Star Wars SW67xx
Náhradné holiace hlavy SH90 sú kompatibilné s holiacimi strojčekmi série 9000 (S9xxx), série 8000 (S8xxx), série Star Wars SW9700 a SW6700.
Dosiahnite dokonalé a hladké oholenie. Presné čepele V-Track PRO jemne nasmerujú všetky chĺpky do ideálnej polohy na holenie 1- až 3-dňového strniska, dokonca aj rovno ležiace chĺpky a chĺpky rôznych dĺžok. O 30 % hladšie oholenie s menším počtom ťahov zaručí skvelý vzhľad vašej pokožky.
Najnovšie modely holiacich strojčekov Philips majú zabudované pripomenutie výmeny vo forme symbolu holiacej jednotky. Tento symbol sa rozsvieti, ak bude potrebné vymeniť holiace hlavy.
5.0
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Výhody
Rychlost a kvalita
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
Dalis61
09/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek je dobrý a užitečný
S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.
Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))
Výhody
lehký a praktický ve všech směrech
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips