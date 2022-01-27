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  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 9000Holiace hlavy

SH90/60

5
| (10) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon. Kompatibilné s holiacimi strojčekmi série 9000.
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Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

  • Presné čepele V-Track PRO

  • Kompatibilné so sériou S9000 (S9xxx)

  • Kompat. s hol. stroj. Star Wars SW97xx

  • Kompat. s hol. stroj. Star Wars SW67xx

Náhradné holiace hlavy pre holiace strojčeky série 9000

Náhradné holiace hlavy pre holiace strojčeky série 9000

Náhradné holiace hlavy SH90 sú kompatibilné s holiacimi strojčekmi série 9000 (S9xxx), série 8000 (S8xxx), série Star Wars SW9700 a SW6700.

Náš najlepší holiaci systém na 1- až 3-dňové strnisko

Náš najlepší holiaci systém na 1- až 3-dňové strnisko

Dosiahnite dokonalé a hladké oholenie. Presné čepele V-Track PRO jemne nasmerujú všetky chĺpky do ideálnej polohy na holenie 1- až 3-dňového strniska, dokonca aj rovno ležiace chĺpky a chĺpky rôznych dĺžok. O 30 % hladšie oholenie s menším počtom ťahov zaručí skvelý vzhľad vašej pokožky.

Výmena holiacich hláv v dvoch krokoch

Výmena holiacich hláv v dvoch krokoch

Najnovšie modely holiacich strojčekov Philips majú zabudované pripomenutie výmeny vo forme symbolu holiacej jednotky. Tento symbol sa rozsvieti, ak bude potrebné vymeniť holiace hlavy.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

10

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvěle oholeni

Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.

Výhody

Rychlost a kvalita

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je dobrý a užitečný

S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.

Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))

Výhody

lehký a praktický ve všech směrech

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

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  1. V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips