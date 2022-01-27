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  • Model SH90 bol nahradený modelom SH91
  • Model SH90 bol nahradený modelom SH91
  • Model SH90 bol nahradený modelom SH91
  • Model SH90 bol nahradený modelom SH91
  • Model SH90 bol nahradený modelom SH91
  • Model SH90 bol nahradený modelom SH91
  • Model SH90 bol nahradený modelom SH91
  • Model SH90 bol nahradený modelom SH91

Tento produkt už nie je dostupný

Holiace hlavy

SH90/70

5
| (10) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Model SH90 bol nahradený modelom SH91
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon. Kompatibilné s holiacimi strojčekmi série 9000.
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Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Model SH90 bol nahradený modelom SH91

  • Predaj skončil

  • Môžete si zakúpiť holiacu jednotku SH91

Najjednoduchší spôsob, ako udržať holiaci strojček v optimálnom stave

Najjednoduchší spôsob, ako udržať holiaci strojček v optimálnom stave

Vďaka vylepšenému riešeniu je údržba holiaceho strojčeka Philips jednoduchšia než kedykoľvek predtým. Nový dizajn umožňuje nasadiť nové holiace hlavy iba v dvoch krokoch. Vďaka tomu ľahšie zvládnete dôkladné čistenie holiaceho strojčeka a každodenné holenie tak bude optimálne.

Výmena holiacich hláv v dvoch krokoch

Výmena holiacich hláv v dvoch krokoch

Najnovšie modely holiacich strojčekov Philips majú zabudované pripomenutie výmeny vo forme symbolu holiacej jednotky. Tento symbol sa rozsvieti, ak bude potrebné vymeniť holiace hlavy.

Ľahko vymeniteľné hlavy

Ľahko vymeniteľné hlavy

1. Stiahnite držiak holiacej hlavy. 2. Vymeňte holiace hlavy za nové. 3. Nasaďte späť držiak holiacej hlavy. 4. Stlačte hlavný vypínač a podržte ho aspoň 5 sekúnd, aby sa holiaci strojček resetoval.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

10

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvěle oholeni

Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.

Výhody

Rychlost a kvalita

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je dobrý a užitečný

S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.

Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))

Výhody

lehký a praktický ve všech směrech

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy

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  1. V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips