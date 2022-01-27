Tento produkt už nie je dostupný
Predaj skončil
Môžete si zakúpiť holiacu jednotku SH91
Vďaka vylepšenému riešeniu je údržba holiaceho strojčeka Philips jednoduchšia než kedykoľvek predtým. Nový dizajn umožňuje nasadiť nové holiace hlavy iba v dvoch krokoch. Vďaka tomu ľahšie zvládnete dôkladné čistenie holiaceho strojčeka a každodenné holenie tak bude optimálne.
Najnovšie modely holiacich strojčekov Philips majú zabudované pripomenutie výmeny vo forme symbolu holiacej jednotky. Tento symbol sa rozsvieti, ak bude potrebné vymeniť holiace hlavy.
1. Stiahnite držiak holiacej hlavy. 2. Vymeňte holiace hlavy za nové. 3. Nasaďte späť držiak holiacej hlavy. 4. Stlačte hlavný vypínač a podržte ho aspoň 5 sekúnd, aby sa holiaci strojček resetoval.
5.0
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Výhody
Rychlost a kvalita
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
Dalis61
09/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek je dobrý a užitečný
S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.
Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))
Výhody
lehký a praktický ve všech směrech
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH90/70 Holicí hlavy
V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips