Tento produkt už nie je dostupný
Presné čepele NanoTech
Vhodné pre SP981X, SP982X a SP986X
Náhradné holiace hlavy SH98 sú kompatibilné so všetkými holiacimi strojčekmi S9000 Prestige s oblými hlavami (SP981X, SP982X a SP986X). Nie sú kompatibilné s holiacimi strojčekmi hranatého tvaru S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X a SP988X), u ktorých sa namiesto nich používa novší model SH91. Náhradné holiace hlavy SH91 sú kompatibilné so všetkými holiacimi strojčekmi S9000 Prestige s hranatými a oblými hlavami.
1. Stiahnite vrchnú platňu holiacej jednotky. 2. Vymeňte ju za nový držiak holiacich hláv. 3. Stlačte hlavný vypínač a podržte ho aspoň 5 sekúnd, čím holiaci strojček resetujete.
Vďaka vylepšenému riešeniu je údržba holiaceho strojčeka Philips jednoduchšia než kedykoľvek predtým. Nový dizajn umožňuje nasadiť nové holiace hlavy iba v dvoch krokoch. Vďaka tomu ľahšie zvládnete dôkladné čistenie holiaceho strojčeka a každodenné holenie tak bude optimálne.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Albedo0.31
16/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek udržuje vysoký standard celého přístroje
Po zakoupení holicího strojku Philips Shaver S9000 jsem se rázem ocitl v jiném světě holení. Strojek holí jemně, precizně a skutečně dokáže velmi jemné oholení, aniž by byla tvář jakkoliv podrážděna. Zakoupil jsem poté do rezervy holicí hlavy SH98/70, protože je výrobcem doporučena pravidelná výměna pro zajištění skutečně hladkého oholení.
Výhody
Perfektní oholení, jemnost, šetrnost k pokožce.
Nevýhody
Snad jen pořizovací cena, provozní náklady jsou vyšší.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
havita
09/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Spolehlivý a výkonný
Dlouhá výdrž na jedno nabití a jednoduchá údržba a možnost nastaveni jemnosti holení
Výhody
Spolehlivý
Nevýhody
Vyšší cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
topol
09/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
holící hlavy perfektně holí
Tento výrobek používám už rok a perfektně holí, hlavně na krku a nemusím opakovaně přejíždět po tváři.
Výhody
rychlé holení
Nevýhody
Zatím žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy