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  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
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  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
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Tento produkt už nie je dostupný

Shaver S9000 PrestigeNáhradné holiace hlavy

SH98/70

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
Za dva roky hlavy holiaceho strojčeka oholia na tvári až 9 miliónov chĺpkov. Holiace hlavy treba meniť, aby mohol strojček opäť podávať 100 % výkon. Kompatibilné s holiacim strojčekom série 9000 Prestige.
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Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

  • Presné čepele NanoTech

  • Vhodné pre SP981X, SP982X a SP986X

Náhradné holiace hlavy na holiaci strojček S9000 Prestige

Náhradné holiace hlavy na holiaci strojček S9000 Prestige

Náhradné holiace hlavy SH98 sú kompatibilné so všetkými holiacimi strojčekmi S9000 Prestige s oblými hlavami (SP981X, SP982X a SP986X). Nie sú kompatibilné s holiacimi strojčekmi hranatého tvaru S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X a SP988X), u ktorých sa namiesto nich používa novší model SH91. Náhradné holiace hlavy SH91 sú kompatibilné so všetkými holiacimi strojčekmi S9000 Prestige s hranatými a oblými hlavami.

Jednoduchá výmena

Jednoduchá výmena

1. Stiahnite vrchnú platňu holiacej jednotky. 2. Vymeňte ju za nový držiak holiacich hláv. 3. Stlačte hlavný vypínač a podržte ho aspoň 5 sekúnd, čím holiaci strojček resetujete.

Najjednoduchší spôsob, ako udržať holiaci strojček v optimálnom stave

Najjednoduchší spôsob, ako udržať holiaci strojček v optimálnom stave

Vďaka vylepšenému riešeniu je údržba holiaceho strojčeka Philips jednoduchšia než kedykoľvek predtým. Nový dizajn umožňuje nasadiť nové holiace hlavy iba v dvoch krokoch. Vďaka tomu ľahšie zvládnete dôkladné čistenie holiaceho strojčeka a každodenné holenie tak bude optimálne.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

16/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek udržuje vysoký standard celého přístroje

Po zakoupení holicího strojku Philips Shaver S9000 jsem se rázem ocitl v jiném světě holení. Strojek holí jemně, precizně a skutečně dokáže velmi jemné oholení, aniž by byla tvář jakkoliv podrážděna. Zakoupil jsem poté do rezervy holicí hlavy SH98/70, protože je výrobcem doporučena pravidelná výměna pro zajištění skutečně hladkého oholení.

Výhody

Perfektní oholení, jemnost, šetrnost k pokožce.

Nevýhody

Snad jen pořizovací cena, provozní náklady jsou vyšší.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spolehlivý a výkonný

Dlouhá výdrž na jedno nabití a jednoduchá údržba a možnost nastaveni jemnosti holení

Výhody

Spolehlivý

Nevýhody

Vyšší cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

holící hlavy perfektně holí

Tento výrobek používám už rok a perfektně holí, hlavně na krku a nemusím opakovaně přejíždět po tváři.

Výhody

rychlé holení

Nevýhody

Zatím žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver S9000 Prestige SH98/70 Náhradní holicí hlavy

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