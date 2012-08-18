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  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

holiace hlavy

HQ55

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Zaručene hladké oholenie
Každý rok vaše čepele prekonajú vzdialenosť rovnajúcu sa výstupu na vrchol Mt. Everestu... 49-krát! Pri takom zaťažení sa aj tie najlepšie materiály opotrebujú. Udržujte špičkový výkon svojho holiaceho strojčeka – vymieňajte holiace hlavy raz za 2 roky.
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Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Zaručene hladké oholenie

  • Lift & Cut

  • 1 hlava

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.

15 čepelí ostrých ako britva pre rýchle a hladké oholenie

15 čepelí ostrých ako britva pre rýchle a hladké oholenie

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

18/08/2012

Polska

Polska

super lux produkt za niską cenę biorąc pod uwagę ilość golen bez wymiany głowic

Naprawde dobry produkt. Golę się 12 lat bez wymiany głowic, mam naprawdę twardy zarost i cały czas jest ostra. Goli badzo dokładnie. Tak naprawde to mam maszynkę Norelco na licencji Philips ale ma te same głowice. Polecam Ten produkt w 1000%.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ55/40 głowice golące

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ55/40 głowice golące

29/06/2012

Polska

Polska

Ten produkt spełnia moje oczekiwania

Zakupiłem ostrza wymienne (wyprodukowane w Holandii) po stępieniu się pierwszych, działających od zakupu maszynki do golenia. Maszynkę używam przede wszystkim do golenia głowy, co drugi dzień, niemal przez cały rok (za wyjątkiem miesięcy zimowych). Golona powierzchnia skóry jest większa niż zarostu na twarzy. Mimo to, po kilkunastu miesiącach używania, ostrza nadal spełniają swoją funkcję. Zamierzam niedługo znów wymienić ostrza na nowe, gdyz sama maszynka i jej akumulator, po blisko czterech latach użytkowania są nadal w pełni sprawne. Chyba, że okaże się to nieekonomiczne i zakupię nowy komplet.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ55/40 głowice golące

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ55/40 głowice golące

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