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HQ3/40
Obnovenie pre lepšie výsledky
Ak chcete zaručiť maximálny výkon vášho strojčeka značky Philips, vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky
Lift & Cut
3 hlavy
Systém dvojitých čepelí: prvá čepeľ fúz nadvihne, druhá čepeľ ho oholí pre komfortné hladké oholenie.
Čepeľový holiaci systém nadvihne fúzy a umožní pohodlné oholenie pod úroveň pokožky.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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