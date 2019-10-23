Tento produkt už nie je dostupný
HS85/60
Zaručene hladké oholenie
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas jedného roka oholia na vašej tvári až 4,5 milióna chĺpkov. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov holenia vymeňte holiace hlavy každý rok.
Nivea for Men
Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.
Systém Flex Tracker automaticky sleduje krivky vašej tváre a pomáha chrániť pred podráždením pokožky.
Holiace hlavy obsahujú jedinečné klzné krúžky, ktoré pomáhajú holiacemu strojčeku v hladkom pohybe po tvári.
1.0
z 5
1
Recenzia
Jode
23/10/2019
Česká republika
náhradní díly jsou problém
nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz
Táto recenzia bola vytvorená pre HS85/40 holicí hlavy
Táto recenzia bola vytvorená pre HS85/40 holicí hlavy