6 – 12 mesiacov



Vhodné typy nápojov a spôsob podania Do pol roka veku je to iba materské mlieko, prípadne balená dojčenská voda. So zavádzaním príkrmov ale začnite dieťaťu pravidelne ponúkať aj tekutiny. Sladké nápoje vhodné nie sú, pretože udržujú v ústach ideálne prostredie pre tvorbu zubného kazu a podľa posledných prieskumov navyše podávanie sladkých nápojov v detskom veku môže viesť k riziku obezity v neskorších rokoch. Úplne najvhodnejšia je čistá voda, ale tú dojčatá obvykle odmietajú, preto keď dieťa nechce piť, môžete vodu ochutiť kvapkou ovocnej alebo zeleninovej šťavy. Prírodné šťavy sú výborným zdrojom vitamínu C, obsahujú dôležité živiny z plodov (s výnimkou vlákniny) a pomáhajú vstrebať železo z rastlinnej stravy. Zaujímavá príchuť dojča zaujme, ale pretože obsahujú šťavy vysoký obsah glukózy, fruktózy a sacharózy, dávky cukru v nápojoch postupne znižujte. Pre dojčatá nie je vhodný čierny a zelený čaj kvôli obsahu trieslovín, ktoré bránia vstrebávaniu železa a minerálov. Nepodávajte ani iné „dospelácké“ bylinkové čaje, ktoré by s ohľadom na svoje zdravotné účinky mohli v malom detskom tele naopak zapríčiniť nechcenú reakciu. Vo výnimočných prípadoch pri hnačkách odporučí váš pediater detský čierny čaj bez kofeínu. Ako naučiť dieťa piť je niekedy skutočne veda, ale tajomstvo sa môže skrývať aj v nevhodnej fľaši. Skúšajte viac druhov fľašiek a cumľov. „Emilka ešte v deviatich mesiacoch skoro vôbec nechcela sama piť. Vyskúšali sme rôzne značky fľašiek, pri všetkých sa zlostila. Potom sme sa videli s kamarátkou, ktorá má 18-mesačného chlapčeka. Emilka chytila chlapčekovu fľašku so slamkou a okamžite začala sama piť. Od tej doby nepozerám na vekové odporúčania uvedené na fľašiach“, píše o svojej skúsenosti mamička Bára. S vekom dieťaťa sa jeho potreba tekutín mení, ale dobrým ukazovateľom u dojčiat a batoliat sú mokré plienky. Moč by mal byť číry a bez zápachu. Ak je moč tmavý a zapácha a dieťa je navyše plačlivé a nesústredené, môže ho z nedostatku tekutín bolieť hlava. Také prípady vždy konzultujte so svojím pediatrom. Náš tip: Urobte z pitia zábavu. Ponúknite slamku, zafúkajte bubliny alebo si ťuknite na zdravie. Opäť platí, že deti sa učia napodobňovaním a keď uvidia rodičov piť vodu , zvyknú si na ňu oveľa ľahšie.