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  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
  • Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

Tento produkt už nie je dostupný

Holiaca jednotka

SH70/70

3.4
| (24) Recenzie
Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon. Kompatibilné s holiacimi strojčekmi série 7000 a Sensotouch 3D.
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Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

  • Predaj skončil

  • Môžete si zakúpiť holiacu jednotku SH71

Najjednoduchší spôsob, ako udržať holiaci strojček v optimálnom stave

Najjednoduchší spôsob, ako udržať holiaci strojček v optimálnom stave

Vďaka vylepšenému riešeniu je údržba holiaceho strojčeka Philips jednoduchšia než kedykoľvek predtým. Nový dizajn umožňuje nasadiť nové holiace hlavy iba v dvoch krokoch. Vďaka tomu ľahšie zvládnete dôkladné čistenie holiaceho strojčeka a každodenné holenie tak bude optimálne.

Pripomenutie výmeny

Pripomenutie výmeny

1. Stiahnite držiak holiacej hlavy. 2. Vymeňte holiacu hlavu za novú. 3. Stlačte vypínač a podržte ho aspoň 5 sekúnd, aby sa holiaci strojček resetoval.

Výmena holiacich hláv v dvoch krokoch

Výmena holiacich hláv v dvoch krokoch

Najnovšie modely holiacich strojčekov Philips majú zabudované pripomenutie výmeny vo forme symbolu holiacej jednotky. Tento symbol sa rozsvieti, ak bude potrebné vymeniť holiace hlavy.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.4

z 5

24

Recenzie

11/01/2018

Česká republika

Česká republika

Výáborný produkt

Dlohá výdrž baterie,hladce holí a padne výborně do ruky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Holicí hlavy

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Głowice golące

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Głowice golące

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Głowice golące

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Głowice golące

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  1. V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips