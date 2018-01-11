Tento produkt už nie je dostupný
SH70/70
Predaj skončil
Môžete si zakúpiť holiacu jednotku SH71
Vďaka vylepšenému riešeniu je údržba holiaceho strojčeka Philips jednoduchšia než kedykoľvek predtým. Nový dizajn umožňuje nasadiť nové holiace hlavy iba v dvoch krokoch. Vďaka tomu ľahšie zvládnete dôkladné čistenie holiaceho strojčeka a každodenné holenie tak bude optimálne.
1. Stiahnite držiak holiacej hlavy. 2. Vymeňte holiacu hlavu za novú. 3. Stlačte vypínač a podržte ho aspoň 5 sekúnd, aby sa holiaci strojček resetoval.
Najnovšie modely holiacich strojčekov Philips majú zabudované pripomenutie výmeny vo forme symbolu holiacej jednotky. Tento symbol sa rozsvieti, ak bude potrebné vymeniť holiace hlavy.
3.4
z 5
24
Recenzie
pepe64
11/01/2018
Česká republika
Výáborný produkt
Dlohá výdrž baterie,hladce holí a padne výborně do ruky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Holicí hlavy
Wojtek72
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Głowice golące
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Głowice golące
KrzysztofG1900
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Głowice golące
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Głowice golące
V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips