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  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
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  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

holiace hlavy

HQ56/50

3
| (2) Recenzie
Zaručene hladké oholenie
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon.
Zobraziť všetky výhody

Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Zaručene hladké oholenie

  • CloseCut

  • Kompatibilné so sériou HQ900

  • Kompatibilné s HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Oholí aj najkratšie fúzy

Čepele CloseCut, odolné a samoostriace pre hladšie oholenie

Čepele CloseCut, odolné a samoostriace pre hladšie oholenie

Čepele CloseCut sú vyrobené s vysokou presnosťou, aby vám spoľahlivo poskytli hladké a rýchle oholenie. Odolné samoostriace čepele sa neopotrebúvajú, preto bude vaše oholenie vždy účinné a rýchle.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.0

z 5

2

Recenzie

4
3
2

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Overený kupujúci

A termék hibátlanul üzemel

Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.

Výhody

Kiváló

Nevýhody

Nem tudok

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ56/50 Körkések

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ56/50 Körkések

28/11/2023

Polska

Polska

Overený kupujúci

Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące

Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów

Výhody

Brak

Nevýhody

Nie golą

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ56/50 głowice golące

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ56/50 głowice golące

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