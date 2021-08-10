Tento produkt už nie je dostupný
HQ56/50
CloseCut
Kompatibilné so sériou HQ900
Kompatibilné s HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
Čepele CloseCut sú vyrobené s vysokou presnosťou, aby vám spoľahlivo poskytli hladké a rýchle oholenie. Odolné samoostriace čepele sa neopotrebúvajú, preto bude vaše oholenie vždy účinné a rýchle.
3.0
z 5
2
Recenzie
Saca71
10/08/2021
Magyarország
Overený kupujúci
A termék hibátlanul üzemel
Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.
Výhody
Kiváló
Nevýhody
Nem tudok
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ56/50 Körkések
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ56/50 Körkések
28/11/2023
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące
Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów
Výhody
Brak
Nevýhody
Nie golą
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ56/50 głowice golące
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ56/50 głowice golące