Tento produkt už nie je dostupný
Obnovenie pre lepšie výsledky
Ak chcete zaručiť maximálny výkon vášho strojčeka značky Philips, vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky.
Holiaca plocha SkinGlide s nízkym trením na tomto elektrickom holiacom strojčeku sa hladko kĺže po pokožke a poskytuje jednoduché a hladké oholenie.
Tesnenie Aquatec tohto elektrického holiaceho strojčeka pre použitie na mokrej aj suchej pokožke vám umožní vybrať si preferovaný spôsob holenia. Môžete využiť pohodlné suché holenie alebo osviežujúce mokré holenie pomocou holiaceho gélu alebo holiacej peny pre výnimočne príjemnú starostlivosť o vašu pokožku.
Systém sledovania kontúr GyroFlex 2D na tomto holiacom strojčeku sa ľahko prispôsobí krivkám vašej tváre, takže minimalizuje potrebu príliš silného pritláčania a zabráni podráždeniu a súčasne zaručí hladké oholenie.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Veselka44
19/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
S touto novou hlavou je strojek zase jako nový
zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký
Výhody
očekávání se splnilo
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Dátum použitia 2020-04-19
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Dátum použitia 2020-04-19
JakubH
27/02/2019
Česká republika
Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok
Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava