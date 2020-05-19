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Tento produkt už nie je dostupný

Holiaca jednotka

RQ11/40

4.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

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Ak chcete zaručiť maximálny výkon vášho strojčeka značky Philips, vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky.

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Obnovenie pre lepšie výsledky

Hladký systém SkinGlide s nízkym trením pre minimálne podráždenie

Hladký systém SkinGlide s nízkym trením pre minimálne podráždenie

Holiaca plocha SkinGlide s nízkym trením na tomto elektrickom holiacom strojčeku sa hladko kĺže po pokožke a poskytuje jednoduché a hladké oholenie.

Tesnenie Aquatec pre pohodlné suché aj osviežujúco mokré holenie

Tesnenie Aquatec pre pohodlné suché aj osviežujúco mokré holenie

Tesnenie Aquatec tohto elektrického holiaceho strojčeka pre použitie na mokrej aj suchej pokožke vám umožní vybrať si preferovaný spôsob holenia. Môžete využiť pohodlné suché holenie alebo osviežujúce mokré holenie pomocou holiaceho gélu alebo holiacej peny pre výnimočne príjemnú starostlivosť o vašu pokožku.

Systém GyroFlex 2D sa jednoducho prispôsobí každej krivke

Systém GyroFlex 2D sa jednoducho prispôsobí každej krivke

Systém sledovania kontúr GyroFlex 2D na tomto holiacom strojčeku sa ľahko prispôsobí krivkám vašej tváre, takže minimalizuje potrebu príliš silného pritláčania a zabráni podráždeniu a súčasne zaručí hladké oholenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

S touto novou hlavou je strojek zase jako nový

zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký

Výhody

očekávání se splnilo

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Dátum použitia 2020-04-19

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Dátum použitia 2020-04-19

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok

Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

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