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Predaj skončil
Môžete si zakúpiť holiace hlavy SH50
Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.
Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho strniska.
Profil týchto holiacich hláv Philips prispôsobený pokožke umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pre pohodlné oholenie.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Ládys
01/01/2016
Česká republika
Overený kupujúci
Vynikající produkt.
Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ8/50 Holící hlava Dual Precision
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HQ8/50 Holící hlava Dual Precision