VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie
  • Zaručene hladké oholenie

Tento produkt už nie je dostupný

holiace hlavy

HQ8/50

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Zaručene hladké oholenie
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov fúzov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon.
Zobraziť všetky výhody

Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Zaručene hladké oholenie

  • Predaj skončil

  • Môžete si zakúpiť holiace hlavy SH50

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Výnimočná dvojčepeľová technológia holenia Lift & Cut

Systém dvojitých čepelí vášho strojčeka Philips: prvá čepeľ fúzy nadvihne, druhá čepeľ ich oholí pre komfortné hladké oholenie.

Precízny strihací systém

Precízny strihací systém

Strojček Philips má mimoriadne tenké hlavy so štrbinami na oholenie dlhých fúzov a jedinečné otvory, ktoré sú navrhnuté na zachytenie aj najkratšieho strniska.

Komfortné holiace hlavy

Komfortné holiace hlavy

Profil týchto holiacich hláv Philips prispôsobený pokožke umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pre pohodlné oholenie.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/01/2016

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vynikající produkt.

Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky