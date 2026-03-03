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  • Tá najlepšia voda na prípravu ešte chutnejšej kávy
  • Tá najlepšia voda na prípravu ešte chutnejšej kávy
  • Tá najlepšia voda na prípravu ešte chutnejšej kávy
  • Tá najlepšia voda na prípravu ešte chutnejšej kávy

Tento produkt už nie je dostupný

Philips SaecoKazeta vodného filtra Brita Intenza+

CA6702/00

Tá najlepšia voda na prípravu ešte chutnejšej kávy
Inovatívna kazeta vodného filtra BRITA INTENZA+ bola špeciálne vyvinutá na ochranu vašich obľúbených espresso kávovarov Philips Saeco proti vodnému kameňu. Prefiltruje vodu, takže vaša káva získa intenzívnejšiu arómu a bezchybnú chuť.
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Čerstvo filtrovaná voda zaistí intenzívnu arómu

Tá najlepšia voda na prípravu ešte chutnejšej kávy

  • pre espresso kávovary Saeco

  • Zdokonaľuje chuť kávy

  • Chráni proti vodnému kameňu

  • Vymieňajte každé 2 mesiace

Čerstvo filtrovaná voda pre bohatšiu arómu kávy

Čerstvo filtrovaná voda pre bohatšiu arómu kávy

Voda je kľúčovou zložkou každého espressa – takže na optimálnu chuť je vždy lepšie profesionálne ju prefiltrovať. To je dôvod, prečo možno espresso kávovary Saeco voliteľne vybaviť inovatívnym vodným filtrom INTENZA+, ktorý sme vyvinuli v spolupráci s firmou BRITA, popredným svetovým výrobcom vodných filtrov pre domácnosti. Stačí ho nastaviť podľa miestnej tvrdosti vody a jeho vyspelá technológia sa postará o zvyšok. Výsledok? Ideálne zloženie vody pre espresso s tou najintenzívnejšou arómou.

Prispôsobiteľné nastavenia vodného filtra

Prispôsobiteľné nastavenia vodného filtra

Nastavenia vodného filtra je možné prispôsobiť tvrdosti vody vo vašej lokalite. Stačí otočiť nastavovacím krúžkom na vodnom filtri Intenza+. Nastavte ho do polohy A pri lokalite s mäkkou vodou, B pri lokalite so stredne tvrdou vodou (výrobné nastavenie) alebo C pri lokalite s tvrdou vodou, čím zaručíte optimálnu ochranu proti vodnému kameňu a tú najlepšiu chuť.

Účinnejší proces varenia

Účinnejší proces varenia

Vodný filter zaručí počas procesu prípravy nápoja konštantnú teplotu varenia a konštantný tlak, čo zvýši výkon vášho espresso kávovaru.

Technické špecifikácie

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