Prispôsobiteľné nastavenia vodného filtra

Nastavenia vodného filtra je možné prispôsobiť tvrdosti vody vo vašej lokalite. Stačí otočiť nastavovacím krúžkom na vodnom filtri Intenza+. Nastavte ho do polohy A pri lokalite s mäkkou vodou, B pri lokalite so stredne tvrdou vodou (výrobné nastavenie) alebo C pri lokalite s tvrdou vodou, čím zaručíte optimálnu ochranu proti vodnému kameňu a tú najlepšiu chuť.