Tento produkt už nie je dostupný
CA6702/00
EP2225/10
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP1221/20
SM8785/00
EP0820/00
EP0824/00
EP2232/40
SM6680/00
pre espresso kávovary Saeco
Zdokonaľuje chuť kávy
Chráni proti vodnému kameňu
Vymieňajte každé 2 mesiace
Voda je kľúčovou zložkou každého espressa – takže na optimálnu chuť je vždy lepšie profesionálne ju prefiltrovať. To je dôvod, prečo možno espresso kávovary Saeco voliteľne vybaviť inovatívnym vodným filtrom INTENZA+, ktorý sme vyvinuli v spolupráci s firmou BRITA, popredným svetovým výrobcom vodných filtrov pre domácnosti. Stačí ho nastaviť podľa miestnej tvrdosti vody a jeho vyspelá technológia sa postará o zvyšok. Výsledok? Ideálne zloženie vody pre espresso s tou najintenzívnejšou arómou.
Nastavenia vodného filtra je možné prispôsobiť tvrdosti vody vo vašej lokalite. Stačí otočiť nastavovacím krúžkom na vodnom filtri Intenza+. Nastavte ho do polohy A pri lokalite s mäkkou vodou, B pri lokalite so stredne tvrdou vodou (výrobné nastavenie) alebo C pri lokalite s tvrdou vodou, čím zaručíte optimálnu ochranu proti vodnému kameňu a tú najlepšiu chuť.
Vodný filter zaručí počas procesu prípravy nápoja konštantnú teplotu varenia a konštantný tlak, čo zvýši výkon vášho espresso kávovaru.
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